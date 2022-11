Ocean Viking : pourquoi la justice a libéré 123 migrants ?

Sur les 189 majeurs à bord de ce bateau, 66 avis favorables à l'entrée sur le territoire ont été émis, tandis que l'Ofpra a émis "123 avis défavorables" et les personnes concernées "font l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire", a indiqué ce vendredi devant le Conseil d'État un représentant du ministère de l'Intérieur. Pour ces avis défavorables, l'État a demandé un maintien en "zone d'attente" et un renvoi dans leur pays d'origine, mais pour 108 migrants, les juges ont décidé de les remettre en liberté, faute de temps et de moyens.

"On rajoute des choses, il n'y a aucune anticipation. Il n'y avait pas assez d'interprètes, par exemple. Il y a eu énormément de problèmes et aucune anticipation, alors que c'était couru d'avance", critique Aurélia Keravec, avocate commise d'office sur les zones d'attente.