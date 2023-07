VIDÉO - Octogénaire impliqué dans deux accidents mortels en trois mois : la fille d'une des victimes témoigne

Selon la mairie, le suspect possédait toujours son permis après le premier accident. Légalement, il pouvait donc toujours conduire. Une situation qui interpelle et que souhaitent éclaircir les proches de la victime du second accrochage. "Ce qu'auraient dû faire, à mon sens, les forces de police, c'est exercer immédiatement sur le permis de conduire une rétention. Rétention au bout de laquelle le préfet de police émet un avis dans les 72 heures", explique Me May Sarah Vogelhut, l'avocate de Séverine Guittet. "Quand on sait que l'on est dangereux au volant, que l'on prend quand même ce volant, est-ce que le second homicide est encore involontaire ?", grince-t-elle dans le reportage en tête de cet article.

L'auteur présumé des faits n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de TF1. Mais son avocat a, lui, accepté de prendre la parole. "De dire, celui-ci (son client, ndrl) n'aurait jamais dû pouvoir continuer de conduire, c'est très facile pour nous. Mais il faut se mettre à la place des gens, qui parfois sont isolés, qui parfois ont leur époux ou épouse dont ils doivent s'occuper. Ils ne se rendent pas compte, eux-mêmes, que petit à petit, peut-être, leurs capacités déclinent. Je crois que l'on est véritablement dans ce type de situation", estime Me Cyril Baron.