"On a cru que c'était fini" : trois blessés après une violente explosion dans une résidence HLM près de La Rochelle

Une explosion est survenue dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mai dans un immeuble HLM de Puilboreau, près de La Rochelle (Charente-Maritime). Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement. Une quarantaine de résidents ont dû être évacués.

Un appartement éventré et de nombreux dégâts. Aux alentours de 4h30, dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mai, une violente explosion a eu lieu au troisième et dernier étage d'un immeuble HLM situé dans la commune de Puilboreau, près de La Rochelle (Charente-Maritime). Avec la force de l'explosion, la résidence s'est affaissée d'un étage, comme on peut le voir dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. Son souffle a également balayé plusieurs voitures ainsi que les vitres de la résidence pour personnes âgées qui se trouve juste en face.

Le bilan fait état de trois blessés, dont un grièvement. L'habitant, coincé sous les décombres, a par la suite été héliporté en urgence à l'hôpital de Poitiers (Vienne). Son pronostic vital est engagé. Selon France 3 Nouvelle-Aquitaine, la victime a dû être amputée d'une jambe.

Des habitants choqués

Les habitants de l'immeuble touché par l'explosion ont été accueillis dans une salle des fêtes. Tous sont très choqués. "On a entendu l'explosion. Je suis sortie de la chambre et j'ai vu ma vitrine explosée. Je n'ai plus de salle de bain", confie Amandine Eloy, une habitante du bâtiment sinistré. Son compagnon, Benjamin Croizé, ajoute : "On était au premier étage. Il y a eu un éboulement, ça a détruit la baie vitrée. On s'est sauvés, on a sauvé la petite, on a essayé de partir le plus rapidement possible." Pour le résident, sa famille et lui ont "eu une sacré chance".

"La déflagration, on a cru que c'était fini", admet Samuel Le Drévo, une autre victime de l'explosion. "Notre immeuble s'est écroulé. On se sent nus, j'ai l'impression que j'ai perdu toute ma vie là-bas, que je ne récupèrerai plus rien", poursuit-il, bouleversé, devant la caméra de TF1.

Au total, 42 personnes vont devoir être relogées. L'immeuble est désormais inhabitable. Pour le moment, il est impossible de savoir quelle est l'origine de cette explosion, mais l'hypothèse privilégiée est celle d'une fuite de gaz. Selon France 3, l'explosion n'a fait aucun blessé parmi les 138 résidents et salariés de la résidence pour seniors située près de l'immeuble sinistré.