"On a entendu un premier boum" : après l'incendie mortel rue de Charonne, la thèse du double homicide à l'étude

Trois personnes sont décédées dans l'incendie d'un appartement du le 11e arrondissement de Paris dans la nuit de dimanche à lundi. L'autopsie de deux des victimes a depuis fait apparaître des plaies qui pourraient provenir de tirs d'armes à feu. Les enquêteurs explorent désormais plusieurs pistes dont celle du double meurtre.

Que s'est-il passé ce dimanche dans l'immeuble où s'est déclaré un incendie rue de Charonne, à Paris ? C'est la question que se posent ses habitants comme les enquêteurs qui étudient désormais plusieurs pistes. Selon l'autopsie réalisée sur deux des trois victimes, l'une d'elles présente en effet à la tête une plaie compatible avec un tir d'arme, laissant penser que l'incendie pourrait avoir servi à dissimuler un double meurtre.

Sur place, aucune arme n'a toutefois été retrouvée et la balle n'a pas été retrouvée dans son corps. Les investigations sont désormais confiées à la Brigade Criminelle, notamment pour homicide volontaire.

"Un mélange d'essence et de white-spirit"

Il était 20h15, dimanche, lorsque l'incendie s'est déclaré dans l'appartement, situé au septième étage de l'immeuble du 11e arrondissement de la capitale. À l'intérieur, deux corps calcinés sont retrouvés dans les décombres. Un troisième homme, présent dans l'appartement, s'est défenestré et est décédé, tentant de fuir les flammes.

Une voisine, qui préfère témoigner anonymement, dit avoir entendu des bruits étranges, quelques heures avant l'incendie. "Vers 14h, on a entendu un premier boum comme une explosion ou comme un meuble qui s'écrase mais quelque chose de très lourd donc nous on a tendu l'oreille, on a regardé par la fenêtre on n'a rien vu rien entendu on s'est dit c'est peut-être des travaux", explique-t-elle dans le reportage en tête de cet article.

Selon plusieurs voisins, une forte odeur se dégageait de l'appartement. "Ca sentait un mélange d'essence et de white-spirit, c'était pas du cramé pur et dur", témoigne ainsi l'un d'eux.