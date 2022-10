VIDÉO - "On est très émus" : aux obsèques de Lola, une foule bouleversée

À l’extérieur de l'église, les visages sont graves, le moment solennel. Tous ceux qui ont pu se recueillir partagent la même émotion. "On ne sait pas quoi dire. C’est tellement triste qu’on n’a pas de mots", souffle une femme en larmes. "On est très très émus", ajoute une autre.

Des fleurs à la main, unis dans la tristesse, ils sont venus dire au revoir une dernière fois à Lola. Certains n’ont pas hésité à venir de loin. "Moi, j'habite à 100 kilomètres d’ici, j’habite à Wattrelos. C’était un besoin, un soutien pour la famille. Je ne la connais pas mais je me suis mis à leur place", dit un homme à notre micro. "Cette cérémonie a montré que tout le monde voulait être ensemble avec respect et avec une belle cérémonie digne pour Lola et sa famille", poursuit un jeune homme.