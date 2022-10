VIDÉO - "On était à côté, mais on n'a rien pu faire" : le poignant témoignage des parents d'Emma, assassinée à 13 ans

Depuis quatre mois, ils pensent à leur fille jour et nuit. "Tout s'effondre, tout ce qu'on souhaite, tout ce que l'on projette sur un enfant. Tout s'arrête", confie difficilement Nathalie Jacquet, les larmes aux yeux et la voix nouée. "On pense à elle toutes les minutes, à chaque fois que l'on fait quelque chose ou qu'on ne fera plus quelque chose avec elle, on pense à elle", ajoute son compagnon, Pascal, dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article.

Le 9 juin dernier, au petit matin, la jeune Emma est retrouvée morte à moins de 100 mètres de chez elle, dans la commune de Clessé, en Saône-et-Loire. L'adolescente de treize ans avait été poignardée à de multiples reprises. L'assassin présumé n'est autre que son petit ami, lui-même âgé de 14 ans à peine, qui est arrêté le jour même. Tous deux avaient pris l'habitude de se retrouver en pleine nuit. "On fait un enfant pour le défendre, le protéger, et on était à côté, mais on n'a rien pu faire", regrette sa mère. Un drame "inimaginable", poursuit son père, avant un long silence.