VIDÉO - "On n'y retournera pas" : l'inquiétude des usagers après un nouvel accident au Luna Park du Cap d'Agde

Deux accidents en moins d'un mois. Dans le Luna Park du Cap d'Agde, dans l'Hérault, le mois d'août aura été cauchemardesque. Dans la nuit du 5 au 6 août, un jeune homme de 17 ans avait été tué et une femme de 19 ans avait été gravement blessée dans un accident de manège. Dans la nuit de mardi 29 à mercredi 30 août, c'est un autre jeune homme qui a été grièvement blessé et se trouve toujours hospitalisé entre la vie et la mort.

Selon les premiers éléments récoltés sur place, la victime est un forain qui travaillait sur l'attraction nommée "V max", un bras qui fait tourner deux nacelles de huit places. L'accident ne serait pas dû à une défaillance technique, mais à une erreur humaine : le jeune homme, qui s'apprêtait à fermer le manège pour la nuit et installait des housses de protection sur les nacelles de cette attraction, aurait été percuté par son grand bras mécanique.