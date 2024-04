"On ne comprend pas" : l'hôpital de Challans sous le choc après la violente agression d'un brancardier

Un brancardier a été grièvement blessé après avoir été passé à tabac samedi à l'hôpital de Challans, en Vendée. Il a été frappé par des proches d'un patient, en colère après avoir trop attendu. Le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, a dénoncé un "acte odieux et lâche".

Les syndicats tirent régulièrement la sonnette d’alarme. Une nouvelle agression a eu lieu ce samedi au service des urgences de l'hôpital de Challans (Vendée). Un brancardier a été grièvement blessé après avoir été passé à tabac par des proches d'un patient. "Un monsieur est venu aux urgences pour une brûlure et des individus trouvaient que la prise en charge (médicale) n'était pas assez rapide", a raconté à l'AFP Sylvain Batard, délégué syndical CFDT à l'hôpital de Challans, situé à 60 km au sud de Nantes. "Ils se sont agités et ils ont voulu tout casser à l'entrée des urgences. Dans leur énervement, un collègue qui passait pour prendre sa pause sur le parking a été sauvagement agressé", a-t-il déclaré, précisant que "l'agression s'est passée dans le quart d'heure suivant leur arrivée".

Le suspect a pris la fuite est toujours recherché. Une enquête pour "violences contre personnel médical" a été ouverte par le parquet.

L'hôpital a porté plainte

La direction du centre hospitalier assure que le service des urgences était au complet, mais sans attente particulière. "On ne comprend pas parce que les patients ont été pris en charge. On laisse l’enquête se dérouler et voir si cet acte peut être expliqué. Mais je crains qu’il n’y ait aucune explication", a déploré Francis Saint-Hubert, le directeur du centre hospitalier, Loire Vendée Océan.

Ce type d’acte d’incivilité sont devenus malheureusement monnaie courante Alain Mezouari, président de la commission médicale du centre hospitalier

Placé en soins intensifs, l’état de santé du brancardier s’est stabilisé. Il "a subi de graves lésions qui lui valent d'être en soins intensifs encore aujourd'hui (dimanche)", a indiqué Francis Saint-Hubert. Il a depuis été "entendu par la gendarmerie", a précisé plus tard le directeur du groupe hospitalier de Vendée.

L’hôpital a porté plainte de crainte que ce genre de comportement ne se reproduise. "Ce type d’acte d’incivilité sont devenus malheureusement monnaie courante au niveau national. Il ne faut surtout pas banaliser ce genre de comportement", a lancé Alain Mezouari, président de la commission médicale du centre hospitalier.

Le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, a dénoncé un "acte odieux et lâche" sur X (anciennement Twitter). "Un hôpital est un sanctuaire. Aucune violence envers le personnel soignant ne peut être tolérée", a-t-il réagi, tout en apportant son soutien au brancardier.