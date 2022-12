"On ne meurt pas d'une fracture du fémur" : après plusieurs décès suspects, l'hôpital de Remiremont ciblé par quatre plaintes

La famille a contacté un avocat. Déjà en charge de trois dossiers, Me Nancy Risacher a porté plainte pour homicide involontaire. La famille Zanin est le quatrième cas litigieux. Deux patientes étaient entrées à l'hôpital pour une fracture du fémur et avaient été prises en charge par "le même chirurgien et le même anesthésiste", a-t-elle précisé à l'AFP. Or, pour l'une d'elles, "l'opération s'était bien passée" et elle devait "partir dans un centre de rééducation" le jour de son décès, le 29 juillet dernier, selon l'avocate.

"On ne connaît pas les causes exactes du décès, on nous indique les conséquences", à savoir une "défaillance multi-viscérale", selon Me Risacher, qui souhaite que la "vérité" émerge "à travers les plaintes" car "on ne meurt pas d'une fracture du fémur".

"Il y a le fait que les pathologies pour lesquelles les patientes avaient été hospitalisées étaient des pathologies qui étaient curables. Leur pronostic vital n'était pas engagé quand elles sont arrivées aux urgences. Forcément, les familles sont frustrées et veulent savoir", indique encore l'avocate.