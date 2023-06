VIDÉO - "On s’est vus morts" : la mission extrêmement délicate des policiers face aux violences urbaines

Troisième nuit de violences après la mort de Nahel. À Nanterre (Hauts-de-Seine), les tirs de mortiers ne s’arrêtent pas mais les policiers doivent se replier, avec une urgence : compter les munitions restantes. Ici, des grenades lacrymogènes. En auront-ils assez pour tenir toute la nuit ?

Même scène et même inquiétude à Orly (Val-de-Marne). 249 policiers et gendarmes ont été blessés jeudi soir. Pour ce fonctionnaire, les nuits n’ont jamais été aussi difficiles. "Vous avez des collègues au petit matin qui vous expliquent ‘on s’est vu mort, on s’est vu mourir dans le commissariat parce qu’on avait 50 bonhommes en face qui voulaient nous tuer, qui voulaient se faire du flic’", raconte William Maury, responsable nuit Alliance police nationale.