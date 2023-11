VIDÉO - "On se battra jusqu'à la fin" : la famille d'Ismaël Abdelkader déterminée à élucider sa mort énigmatique

"Il ne me reviendra plus, mon fils..." Les larmes aux yeux, N'Bia Abdelkader a dû se résigner au terrible constat. Son fils Ismaël, 25 ans, a été aperçu vivant pour la dernière fois en mai 2006, sur le quai de la gare de Morhange, une petite commune de Moselle où il habitait aux côtés de sa famille. Six années durant, ses proches restent sans nouvelles du jeune homme et les recherches sont vaines, jusqu'à ce que l'affaire bascule soudainement, à l'été 2012. Le 21 juillet cette année-là, les gendarmes reçoivent une information confidentielle : des ossements ont été découverts dans le jardin d'une maison du village de Pfetterhouse, la propriété d'un gendarme à la retraite, à plus de 200 kilomètres du lieu de la disparition du vingtenaire.