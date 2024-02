"On se fait brasser de tous les côtés" : un rescapé de l'avalanche mortelle dans le Puy-de-Dôme témoigne

Au lendemain de l'avalanche au Mont-Dore (Puy-de-Dôme), les enquêteurs ont identifié les quatre skieurs tués. Certains étaient membres d'un club alpin basé à Vichy, où l'émotion est très forte. L'un d'eux, rescapé de cette coulée de neige, a accepté de témoigner dans le JT de TF1.

Au lendemain de l'avalanche la plus meurtrière depuis 30 ans dans le Puy-de-Dôme, les secouristes se sont rendus sur les lieux ce lundi pour déterminer son origine. Ces hommes ont sauvé la vie de Gaëtan, l'un des alpinistes du groupe. Joint par téléphone, l'homme se dit sous le choc et se considère comme un miraculé. "On se fait brasser de tous les côtés. On ne sait plus où on est, on ne sait pas combien de mètres on a dévalé", raconte-t-il dans la vidéo en tête de cet article.

On a réussi à gratter un peu à droite, à gauche, se dégager un bras, puis la tête, puis un autre bras Gaëtan

Gaëtan a été secouru après de longues minutes passées à lutter pour sa survie. "On a réussi à gratter un peu à droite, à gauche, se dégager un bras, puis la tête, puis un autre bras. Moi, j'ai réussi après à choper la pelle que j'avais dans mon sac à dos", poursuit-il. À peine sorti de la neige, il se joint alors aux secouristes pour retrouver des survivants. "On a pris nos pelles et on a gratté, gratté pour découvrir les gens qui nous accompagnaient. Et là, on a vu qu'il y en avait trois pour qui c'était fini quoi", ajoute-t-il.

Au total, quatre alpinistes sont morts dans l'avalanche. Trois autres ont été sauvés. Le groupe faisait ce dimanche une sortie dans le Val d'Enfer, une zone de montagne hors piste, particulièrement dangereuse. Les moniteurs du Mont-Dore se disent aujourd'hui effondrés. "C'est dramatique pour les familles, pour les amis, pour les montagnards. Et il faut se dire que même notre petite montagne d'Auvergne, c'est dangereux. Ça reste la montagne, ça reste la nature qu'on maîtrisera jamais", affirme un moniteur de l'ESF du Mont-Dore.

Le groupe d'alpinistes était encadré par David Vigouroux, un guide chevronné mort dans l'avalanche. Malgré la tristesse, son ami François Lesca, guide lui aussi, est venu prêter main forte aux enquêteurs. "J'essaye de rester focus sur ce qu'on a à faire tout de suite et après, on verra bien", dit-il, la gorge nouée.

Équipés d'un détecteur de victimes d'avalanche, les alpinistes ont pu être immédiatement localisés. Mais il aura fallu plus de 20 minutes aux secouristes pour rejoindre cette zone difficile d'accès.