VIDÉO - "On veut qu’il aille en prison" : les proches des victimes de l’accident de Pierre Palmade témoignent

Ils prennent la parole pour partager leur peine et leur incompréhension. À gauche, dans la vidéo ci-dessus, l’oncle de Yuksel. À droite, le frère de cet homme toujours dans le coma, près de deux semaines après avoir été percuté par la voiture de Pierre Palmade. "C’est comme si mon monde s’était effondré. Parfois, je vais voir Yuksel, on ne sait plus quoi faire. Honnêtement, on ne va pas bien là", raconte Engin Yaqut, le frère de Yuksel. "24H/24, on est devant la porte de l’hôpital. On attend des nouvelles", ajoute Haki Yaqut, l’oncle de Yuksel.