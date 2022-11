"Soulagé" : Enedis reconnu responsable du comportement anormal des vaches d'un éleveur

Dès début 2012, Alain remarque des comportements inhabituels dans son cheptel. Certaines vaches refusent même de s’alimenter et sa production de lait est en chute libre. Jusqu’en 2019 où l’éleveur réalise 70.000 euros de travaux pour déterrer la ligne électrique et la faire passer plus loin. "En pertes économiques, on se situait à 50.000 euros par an. Donc vous imaginez sur dix ans ? Dès que la ligne a été déplacée le 4 juin 2019, j’ai retrouvé une production normale, une qualité du lait normale et des frais vétérinaires qui sont redescendus à 8000 euros par an. On n’est plus à 24.000", souligne-t-il.