Orage à Orly : l’avion sort de la piste

Sans la moindre appréhension, Sandrine Lacombe, passagère du vol Rodez-Orly, s'apprête à prendre son vol retour à Orly. Le vol était vendredi et elle n'est pas près de l'oublier. Le Rodez-Paris de 18h15 a fini sa course dans les hautes herbes, à un peu plus de 300 mètres de la piste d'atterrissage. "On a déjà eu peur au moment de l'atterrissage avec cet orage et ces turbulences. Puis nous arrivons enfin au sol, mais l'avion ne s'arrêtait jamais. Elle gardait la vitesse, a commencé à chasser l'arrière de l'avion, chassé à droite, à gauche, ensuite, fin de piste. On a continué, on a terminé notre course dans les champs", témoigne-t-elle.