VIDÉO - Orage sur Orly : un avion sort de la piste à l'atterrissage

Sans la moindre appréhension, Sandrine Lacombe, passagère du vol Rodez-Orly, s'apprête à prendre son vol retour à Orly, comme elle l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Son vol aller, la veille, elle n'est pas près de l'oublier. Le Rodez-Paris de 18 h 15 a en effet fini sa course dans les hautes herbes de l'aéroport d'Orly, à un peu plus de 300 mètres de la piste d'atterrissage.

"On avait déjà eu peur au moment de l'atterrissage avec cet orage et ces turbulences", raconte cette directrice d'une école de commerce, "puis, nous arrivons enfin au sol.. mais l'avion ne s'arrêtait jamais, et gardait la vitesse". L'arrière de l'avion a ensuite commencé à chasser à droite et à gauche, "et en fin de piste, on a terminé notre course dans les champs", témoigne-t-elle.