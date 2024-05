Orages : une femme tuée par une coulée de boue dans l'Aisne

Une quinquagénaire est morte emportée par une coulée de boue ayant également blessé son conjoint dans l'Aisne. Un drame qui survient après des orages dans la nuit de mercredi à jeudi qui ont entraîné des dégâts en Bourgogne et des perturbations du trafic aérien.

Une quinquagénaire est morte emportée par une coulée de boue ayant également blessé son conjoint dans l'Aisne, après des orages dans la nuit de mercredi à jeudi qui ont entraîné des dégâts en Bourgogne et des perturbations du trafic aérien. L'eau est arrivée soudainement vers minuit dans une rue de Courmelles (Aisne), une commune de 1850 habitants proche de Soissons, ont rapporté des habitants.

"Une coulée de boue s'est engouffrée dans ce secteur d'une dizaine d'habitations et s'est accumulée particulièrement dans une maison", a indiqué le maire Arnaud Svrcek, précisant que "la façade de la maison a explosé". "Le monsieur a réussi à s'extirper, avec des contusions à la tête, mais la dame a été emportée", a-t-il déploré, se disant "sous le choc".

Un phénomène de ruissellement et de coulée de boue

L'eau est montée à plus d'1,60m dans la maison en parpaings construite en pied de colline. La coulée a tout emporté sur son passage, laissant quatre pièces béantes côté rue et quelques meubles éventrés sur la chaussée. De nombreux pompiers ont été déployés et des pelleteuses ont déblayé les gravats dans la rue maculée de boue.

Selon la préfecture, c'est un "événement intense et très localisé de précipitations" qui "a engendré un phénomène de ruissellement et de coulée de boue". Courmelles a été touchée à plusieurs reprises ces dernières décennies par des coulées de boues, la dernière en date en 2021. La ville n'avait néanmoins jamais connu un phénomène d'une telle violence, indique le maire, rappelant que les sols sont actuellement gorgés d'eau après des mois de précipitations élevées. "Avec les phénomènes météorologiques qu'on rencontre, l'extraordinaire devient la norme", constate-t-il. Le département était classé en vigilance orange aux orages mercredi, comme une quinzaine d'autres, par Météo France.