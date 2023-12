Deux jours après son évasion du tribunal d'Orléans, le détenu se rend

Un détenu âgé de 22 ans s'est évadé lundi dernier du tribunal d'Orléans (Loiret). Après 48 heures de cavale, ce dernier s'est finalement rendu mercredi soir au commissariat de police de la commune. Il a été placé en garde à vue du chef d'"évasion avec violences".

Son évasion a surpris tout le monde. Lundi 4 décembre, en pleine audience, un détenu de 22 ans s'est évadé du tribunal d'Orléans. Le prévenu était jugé pour des faits de "tentative de vol par effraction dans un local d’habitation en récidive", de "recel de bien provenant d’un vol en récidive" et d'"outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive". Il venait, au moment où il s'est fait la belle, d’être déclaré coupable et condamné à 12 mois d’emprisonnement et à la révocation totale d’un sursis de 6 mois prononcé antérieurement à son encontre. Le tribunal avait ordonné son maintien en détention. Mais après 48 heures de cavale, l'évadé s'est finalement rendu.

Placé en garde à vue

En effet, vers 19 heures mercredi soir, l'homme que les forces de l'ordre recherchaient depuis plus de deux jours s'est finalement présenté de lui-même vers 19 heures au commissariat de police d'Orléans. "Il a été placé en garde à vue du chef d'évasion avec violences", précise le parquet d'Orléans à TF1info. Il se trouvait toujours sous cette mesure ce jeudi.

Selon son avocate commise d'office, Me Christiane Aminata Diop, le mise en cause, de nationalité russe et d'origine tchétchène, est en cours de régularisation.