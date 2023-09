VIDÉO - Pape François à Marseille : une visite sous haute surveillance

Un hélicoptère sera également déployé au-dessus du pape et de la foule afin de détecter et lutter contre toute menace éventuelle. Le ciel marseillais sera scruté par l'armée de l'air ; ni aéronefs, ni drones ne seront autorisés à survoler la ville. Une quinzaine de policiers de la lutte anti-drones ont été déployés au sein de la cité phocéenne, en renfort. Ils sont chargés de surveiller le moindre objet volant, à l'aide d'un outil dédié. "C'est un brouillage directionnel, c'est-à-dire qu'on le dirige vers le drone, ce qui nous permet d'engager une procédure d'urgence sur l'appareil", indique le brigadier Kévin, affecté à la lutte anti-drone, à Lyon. Par ailleurs, l'ensemble des sites où se rendra le pape seront déminés, notamment le stade Vélodrome et la basilique Notre-Dame de la Garde.

Jamais la deuxième ville de France n'a connu tel dispositif de sécurité. Le pape s'y rendra pendant deux jours, les vendredi 22 et samedi 23 septembre. Il n'était pas venu en France depuis 2014. Le président de la République, Emmanuel Macron, sera lui aussi présent.