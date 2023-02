Assia M., retrouvée découpée aux Buttes-Chaumont, était portée disparue depuis le 31 janvier

Le 8 février, un des enfants de la quadragénaire a posté un message accompagné d'une photo sur les réseaux sociaux. "Ma mère a disparu à Paris depuis une semaine. On est très inquiets moi, mon frère et ma petite sœur qui n'a que 8 ans et mon père la cherche partout. Elle s’appelle Assia. Si quelqu'un a des informations, contacter nous svp", peut-on lire.

Le lendemain, le mari d'Assia a, lui aussi, publié un texte sur les réseaux : "Ma femme est portée disparue depuis le mardi 31/01/2023. Elle est sortie le matin et on n'a plus de nouvelles d’elle. On est très inquiets." Selon son époux, Assia faisait "des braderies à Paris, à Pantin et porte de la Villette".