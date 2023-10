VIDÉO - "Elle a refusé d'obtempérer" : la police tire sur une femme qui tenait des propos menaçants dans le RER

L'alerte a été donnée 30 minutes plus tôt, dans une autre station de RER. Il est 7h20 quand le passager d'un train, à Choisy-le-Roi, sur le RER C, alerte un agent de la SNCF, l'informant qu'une femme à bord menace les passagers de faire exploser une bombe. Quelques minutes plus tard, un autre passager téléphone aux autorités avec le même signalement. Le train est arrêté à l'arrêt Bibliothèque-François Mitterrand à Paris, où les policiers interviennent. Ils arrêtent le train, font évacuer la gare et isolent la suspecte dans un hall.