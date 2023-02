VIDÉO - "Hyper inquiétant" : une grue menace de tomber à La Défense, des immeubles évacués

À 200 mètres de haut, dans le ciel de La Défense, une grue pendouille dans le vide, ballotée au gré du vent, sous les regards inquiets des travailleurs et riverains de ce quartier d’affaires. "C’est vraiment impressionnant, en espérant qu’il y ait une fin heureuse et que ça ne tombe pas", lance un riverain.