Paris : les casseurs ont gâché le défilé

Indifféremment, des agences immobilières et des supermarchés ont été saccagés. Plusieurs affrontements avec la police et des barricades en feu. Alors que les pompiers tentent d'éteindre un incendie, une manifestante au casque orange s'en prend à eux. Les pompiers de Paris ont rapidement réagi et dénoncé une sauvagerie. Une dizaine de blessés parmi eux et des forces de l'ordre. Plus de 45 personnes ont été interpellées.