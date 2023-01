Pagaille à la gare de l'Est : la piste d'un "incendie volontaire" privilégiée

Le parquet de Meaux a ordonné dans la foulée l’ouverture d’une enquête flagrante du chef de "dégradation volontaire par incendie et mise en danger d’autrui". Les investigations ont été confiées au service de police judiciaire de Meaux. L’évaluation exacte des dégâts est actuellement en cours au sein de la SNCF. Sont concernées : la ligne LGV Est, le Transilien ligne P pour les destinations de Meaux et Château-Thierry et les TER "Grand Est". "Une dizaine d'agents de SNCF Réseau sont à l'œuvre pour réparer au plus vite", a précisé une porte-parole de la SNCF.