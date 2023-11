Paris : un professeur de français jugé pour viols et agressions sexuelles sur des dizaines de mineurs en Asie

C'est dans une chambre d'hôtel de Bangkok en Thaïlande qu'il a été interpellé par la police le 4 février 2019 en compagnie de deux jeunes garçons de 14 ans. Dans son ordinateur, les enquêteurs ont découvert pas moins de 92.000 vidéos le mettant en scène avec des enfants et 82 000 photos d’abus.

À partir de ce vendredi et jusqu'à mardi, Jean-Christophe Quenot, ancien professeur de français travaillant à Singapour, est jugé devant la cour criminelle de Paris pour six viols et 19 agressions sexuelles commis en Malaisie sur des garçons âgés de 10 à 17 ans entre janvier 2014 et octobre 2017.

Aujourd'hui âgé de 55 ans, cet enseignant est en réalité accusé d'avoir commis beaucoup plus de crimes, de 1990 et 2019, dans toute l'Asie : Malaisie, mais aussi Singapour, Philippines, Inde, Sri Lanka et Indonésie. La justice française a toutefois souhaité "scinder" les différentes affaires dans lesquelles il est impliqué. "Des investigations particulièrement lourdes tant du fait du nombre d'abus sexuels étendus dans le temps que des investigations internationales (...), doivent se poursuivre s'agissant des autres chefs de mise en examen", ont estimé les enquêteurs.