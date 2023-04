VIDÉO - Paris : une fourrière au cœur d'un vaste scandale de corruption

La Mairie de Paris avait récupéré la compétence des fourrières et pré-fourrières de la Préfecture de Paris début 2018, et passe depuis des marchés avec des sociétés privées pour l'enlèvement des véhicules, dont Inter Dépannage. Celle-ci semble avoir multiplié les déplacements dangereux pour une course aux chiffres : la société perçoit quelque 50 euros pour chaque voiture retirée. Selon ses contrats de travail, chaque grutier doit rapporter "un nombre minimum de dix véhicules" par jour. En 2019, un employé filmé en caméra discrète avait levé le voile sur certaines de ces pratiques. Il affirmait qu'il existait un bonus pour chaque enlèvement, à hauteur de "huit euros par véhicule", un prix défini par "le patron".

Ce dernier, Chafic Alywan, surnommé le "roi des fourrières", est mis en examen depuis décembre pour corruption. Ce quinquagénaire franco-libanais est incarcéré de manière préventive à la prison de la Santé, à Paris. "Il arrose un peu, dès que ça lui pose problème, il essaie", l'accuse Jamel Gouarir, un ancien salarié de l'entreprise, qui décrit un patron au management brutal et sûr de ses relations. "Il connaît bien Paris, il connaît du beau monde, que ce soit dans la police, en mairie. Tout le monde le connaît", assure-t-il.