Pas-de-Calais : un accident de la route fait trois morts et cinq blessés

Un grave accident de la route a fait trois morts et cinq blessés en "urgence absolue" dimanche 30 juillet sur l'autoroute A26. Les faits se sont produits aux alentours de 18h au niveau de la commune de Thélus, entre Arras et Lens, dans le Pas-de-Calais, "sur une zone en travaux". "Cet accident a eu lieu entre trois véhicules : deux voitures et un véhicule familial de neuf places britannique", a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais. Le bilan "fait actuellement état de 17 impliqués, dont sept ressortissants britanniques et huit mineurs". Le choc entre les véhicules impliqués a été frontal alors que la circulation, en double-sens, se fait sur une voie en raison des travaux.