VIDÉO - Patrick Balkany sort de prison : "Je vais aller chez le coiffeur et me reposer"

Désormais libre, Patrick Balkany a expliqué vouloir prendre du temps pour lui. "Mon programme, c'est d'aller chez le coiffeur et me reposer. J'ai besoin de marcher et de me soigner", a-t-il indiqué, invitant la presse à se désintéresser de lui à l'avenir. "Il y a d'autres sujets que Balkany à traiter", a affirmé l'ancien édile, citant pêle-mêle la Chine, Taïwan et l'Ukraine. "Il y a plein de problèmes en France et dans le monde. Moi, je suis une toute petite chose. Je crois qu'on peut parler d'autre chose."