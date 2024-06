Lundi après-midi, une fusillade a fait un mort et un blessé grave à la terrasse d'un restaurant à Saumur. Le mobile serait une dette d'argent, les suspects sont en fuite.

Drame dans la ville de Saumur (Maine-et-Loire) à la terrasse d'un café où des jeunes étaient attablés. Vers 18 heures, un homme sort d'une voiture noire et tire à plusieurs reprises dans leur direction. "On a eu très peur, j'ai tout de suite fermé l'institut. On a entendu les coups de feu. Quand on l'a vu (l'auteur présumé, ndlr) repartir, on a vu un blessé et un jeune homme à terre. C'était horrible", nous explique Pauline Warot, gérante d'un institut de beauté à proximité de la fusillade.

Deux hommes ont été touchés. L'un d'entre eux, blessé à la main, parvient à s'échapper par le hall d'un immeuble voisin. "J'étais chez moi, j'allais faire sortir mon chien et c'est à ce moment-là que j'ai vu une des victimes, le blessé, passer dans mon hall d'entrée et aller jusqu'à la cave", explique Tiphaine, habitante de l'immeuble. L'autre décède de ses blessures, malgré l'intervention des secours. Il avait 21 ans et a grandi dans le quartier. "Je le connais depuis qu'il est petit. Il a grandi ici, il a grandi avec moi. Son père, c'est ma famille parce qu'on se voit tous les jours. C'est des gens formidables", raconte Lahoussine Addaada, gérant d'une épicerie de Saumur.

Le mobile serait "une dette d'argent" de 80 à 100 euros. Cependant, le jeune homme décédé n'y serait pas lié. Il serait possible victime collatérale. Le quartier peine encore à y croire ce mardi matin. "Je suis abasourdi, je n'imaginais pas que c'étaient des jeunes du quartier. Le gamin, on l'a connu tout petit", confie une passante. "C'est triste (...) ce jeune homme, il avait à peine 20 ans. Perdre la vie à 20 ans, c'est dramatique", nous a confié un habitant du quartier.

Le tireur n'était pas seul et aurait au moins un complice. Leur véhicule a été retrouvé dans Saumur lundi soir, mais eux sont toujours en fuite.