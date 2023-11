ENQUÊTE - Permis de conduire : des inspecteurs ont "la boule au ventre" face à la multiplication des agressions

Les violences sont en hausse à l'égard des examinateurs du permis de conduire. Les tensions sont perceptibles dès les cours de conduite. Le surcoût d'un échec à l'examen, et le temps d'attente avant le suivant, sont montrés du doigt par certains professionnels.

Victime de représailles pour avoir refusé le permis de conduire à un candidat, Maxime travaille désormais "avec la boule au ventre". "Quand il voit qu'il n'aura pas gain de cause, que le résultat ne changera pas, là il se met à me menacer, à me dire que ça ne le dérange pas de venir me casser la gueule", explique l'examinateur au micro de TF1.

Déjà 46 agressions en France cette année à l'égard d'examinateurs, des violences en hausse de 43% par rapport à l'année dernière. Si la majorité sont des agressions verbales, on relève aussi de plus en plus d'assauts physiques des inspecteurs.

Dès l'apprentissage, certains élèves n'acceptent plus les remarques

À Saint-Priest (Rhône), un agent de sécurité a été engagé pour patrouiller à proximité du centre d'examen où est affecté Maxime. "Effectivement, maintenant, on est obligés d'avoir des vigiles, et parfois en examen, de faire attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait", témoigne l'examinateur, qui a connu six agressions en douze ans de métier.

Des précautions que doivent aussi prendre les moniteurs d'auto-école, pourtant pas en situation d'accorder ou non le permis. Pendant les heures de conduite, de plus en plus d'élèves n'acceptent plus les remarques, comme l'explique l'un d'eux dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Si on veut intervenir verbalement, c'est la diplomatie", raconte Cyril Berdien, mais "si on doit intervenir sur les commandes, il ne faut pas qu'on soit brusque, il faut essayer d'y aller de manière progressive".

C'est le premier examen où il n'y a pas de rattrapage Cyril Berdien, gérant d'auto-école

En 28 ans de carrière, ce gérant d'une auto-école lyonnaise n'avait jamais fait face à autant d'agressivité. En avril dernier, l'un de ses élèves s'en est pris à l'inspectrice lors de son examen de conduite. "On sent qu'il y a vraiment une agressivité envers les inspecteurs, la frustration du non ou de l'échec", analyse-t-il. Pour lui, "c'est aussi la problématique de l'examen du permis actuel, c'est le premier examen où il n'y a pas de rattrapage". Il suffit d'une erreur éliminatoire pour se voir refuser le permis, et un élève sur deux le rate la première fois.

"Si on refait des heures, on va devoir payer plus", abonde une élève. Avec des cours de conduite autour de 60 euros de l'heure, et un délai de trois mois d'attente en moyenne pour obtenir une date d'examen et retenter sa chance, on trouve de quoi exacerber les tensions entre élèves et examinateurs. Les moniteurs sont désormais formés à réagir en cas de comportements violents. Pour les cas d'agression physique, les examinateurs demandent l'installation d'une vidéo-protection dans les centres d'examen, et l'interdiction de repasser le permis jusqu'à ce qu'une décision de justice soit prononcée.