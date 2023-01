Ain : collision entre un TGV et une voiture à un passage à niveau

C'est le deuxième accident du genre en quelques jours dans l'Ain. Un TGV et une voiture sont entrés en collision, dimanche 22 janvier, à un passage à niveau situé à Péronnas, près de Bourg-en-Bresse. L'accident s'est produit vers 22h15 à proximité de l'étang des Carronnières, rapporte Le Progrès. Aucun blessé n'est à déplorer parmi les 450 passagers présents à bord du train. Le conducteur du véhicule accidenté, lui, a été évacué "par la route dans la nuit vers un hôpital lyonnais".

"Je me suis dit qu'il se passait quelque chose d'assez grave vu le bruit que ça faisait. Je n'imaginais pas ça", a raconté à LCI un voyageur, dans le reportage de LCI visible en tête de cet article. "On a senti qu'on avait percuté un véhicule et ensuite des débris. Le train s'est arrêté, mais on ne nous a annoncés qu'une heure après qu'on avait percuté une voiture", a témoigné une autre passagère, légèrement désabusée.