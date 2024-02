Peur sur la ville : la traque du tueur de Long Island

ENQUÊTE – Assassin de prostituée surnommé le tueur de Long Island, un architecte New-Yorkais de 59 ans est sans doute le serial killer que le FBI cherchait depuis seize ans. C’est une part de pizza jetée dans une poubelle qui a permis de le confondre.

L'enquête sur le violeur de Long Island a duré plus de seize ans. Au total, onze victimes sont découvertes, dont au moins sept prostituées. Il y a aussi un homme et un bébé. L'investigation a longtemps piétiné avant d'aboutir l'été dernier grâce à un incroyable rebondissement. Un nouveau procureur active une équipe spéciale d’enquête et les résultats sont quasi immédiats.

Des éléments figurants aux dossiers mènent directement à Rex Heuermann, 59 ans, un architecte New-Yorkais sans histoire, marié et père de deux enfants. L'homme est placé sous surveillance. Pour le confondre, les enquêteurs ont besoin de comparer son ADN à celui d’un cheveu masculin retrouvé sur l’une des victimes. Ils le suivent dans la rue et récupèrent le reste d'une pizza qu'il vient de jeter. L'ADN correspond. Le tueur de Long Island vient d'être identifié grâce à une croûte de pizza au fromage.

Le 13 juillet 2023, alors qu’il marche tranquillement dans une rue de Manhattan, mallette sous les bras, il est arrêté par plusieurs policiers en civil. Sa maison est perquisitionnée. Son 4X4 est saisi et près de 300 armes à feu sont découvertes chez lui.

