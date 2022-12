VIDÉO - Pickpockets, voleurs à la tire : les magasins et les marchés de Noël sous surveillance

Les patrouilles arpentent également le centre-ville, et répondent quotidiennement aux commerçants, débordés par la foule des acheteurs, et démunis face à ces délinquants qui s'y faufilent. Pendant toute la durée des festivités, les agents s’assurent tous les jours que les touristes et les Strasbourgeois puissent profiter le plus sereinement possible du marché de Noël.