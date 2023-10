Piège sur Tinder : violées au premier rendez-vous ?

Anna, 37 ans, pense avoir échappé au pire, à Marseille en juin dernier. Un rendez-vous galant qui aurait pu mal tourné. "J'ai matché à un profil. Et assez rapidement, on s'est donné rendez-vous au Vieux-Port de Marseille", raconte-t-elle. Après un premier verre, elle se rend au comptoir pour en commander un autre. "À ce moment, le directeur de bar me montre une vidéo d'alerte sur Instagram, où une jeune influenceuse qui dit : 'Faites très attention, il est très dangereux, il drogue les filles, il les viole'. Et moi, j'étais choquée. Je reviens et il n'est plus là", poursuit Anna.