Piétons fauchés dans les Vosges : les suspects connus pour trafic de stupéfiants

Pour rappel, un véhicule a foncé sur deux groupes de piétons, à 200 mètres de distance, dans la ville de Charmes. Un garçon de 17 ans, originaire de la Meuse, est mort sur les lieux, tandis qu'une autre victime, âgée de 19 ans, se trouve toujours entre la vie et la mort. Quatre autres personnes ont été blessées par les chauffards. Les trois suspects, âgés de 21, 22 et 25 ans et originaires du département, seront présentés mardi à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen. Une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat a été ouverte.