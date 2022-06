Piqûres en soirée : ce que l’on sait des deux suspects mis en examen à Toulon

Ce soir-là, alors que la fête bat son plein, la jeune femme ressent une piqûre au niveau du cou. "On est allé la voir, on lui a demandé qui c’était. Sur le coup, elle ne savait plus trop", relate Gilles Pascal, le gérant des lieux, dans la vidéo en tête de cet article. Une amie de la jeune femme désigne alors deux hommes. L’exploitation des images de vidéo surveillance va permettre de les identifier et de confirmer leur agissement autour de la victime.

Après avoir pris sa plainte, les policiers vont surveiller l’établissement. La tactique est payante. Samedi, les policiers interpellent sur les lieux un premier suspect, un ressortissant turc d’une trentaine d’années. Son portable va permettre d’identifier son complice. Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs vont découvrir plusieurs seringues et des médicaments.