Piqûres mystérieuses en soirées festives : agression ou psychose ?

Depuis plusieurs mois, une centaine de plaintes ont été déposées à Rennes, Nantes, Paris, Grenoble, Béziers, Montpellier ou encore Toulouse. Dans chacun des cas, aucune seringue n'a pour l'heure été retrouvée et aucun suspect interpellé. Rien non plus du côté du laboratoire : "On a analysé du sang, des urines. On a même analysé des cheveux. Et dans tous ces prélèvements, on n'a rien trouvé", nous confirme le Pr Jean-Claude Alvarez, chef de service toxicologique à l'hôpital de Garches (Hauts-de-Seine). "Je pense même qu'on injecte rien", ajoute-t-il.