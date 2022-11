"J'étais dans le rouge" : plus de 300 intérimaires d'Adecco victimes de prélèvements frauduleux

Alors que faire pour éviter ce genre de mésaventure ? "Il faut surtout pointer ses comptes. En pointant vos comptes, vous assurez le suivi, vous serez d'autant plus réactifs s'il y a un prélèvement problématique", reprend Nicolas Arpagian. Certaines victimes craignent désormais pour les autres données personnelles confiées à la société Adecco. "Je crains qu'on usurpe mon identité. Heureusement, j'ai transmis seulement ma carte d'identité et ma carte vitale. Enfi,n ce n'est quand même pas super. J'espère qu'avec le peu que j'ai donné, ça ira quand même", témoigne Morgane Laurence, victime, elle aussi. Adecco assure mener une enquête interne. Elle emploie plus de 4000 permanents et 139.000 intérimaires en mission.