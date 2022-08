Piscines : quels contrôles dans les campings ?

"Des travaux ont été entrepris par pas mal de collectivités. Pour faire en sorte que ce renouvellement d'eau se fasse à la surface, en priorité pour éviter un flux trop important de fluide au sol via les bondes de fond qui aspiraient évidemment et qui produisaient éventuellement des accidents" affirme François Rosenblatt, directeur de "Piscine Management" Des travaux longs et coûteux, mais nécessaires. Depuis une vingtaine d'années, plusieurs accidents dramatiques ont conduit les autorités à imposer ces nouvelles normes.