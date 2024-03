"Place nette" à Marseille : le maire de Port-de-Bouc appelle à ne pas oublier les villes alentour

Une opération coup de poing inédite contre des points de vente de stupéfiants dans une trentaine de cités des Bouches-du-Rhône. 45 opérations de sécurisation ont visé une trentaine de cités, à Marseille, mais aussi Martigues ou encore Arles. Minée par le trafic de drogue, la ville de Port-de-Bouc en appelle à l'État.

À Port-de-Bouc, ville de 17.000 habitants dans le département des Bouches-du-Rhône, des points de deal s'installent au milieu des quartiers. En quinze minutes, les dealers arrivent à effectuer une dizaine de ventes. Pour les habitants, c'est un calvaire. "Je ne suis pas rassuré", dit cet habitant, faisant référence aux règlements de compte liés au trafic de drogue, comme à Rennes récemment. "On ne laisse pas les enfants dehors, aussi bien le jour que la nuit", ajoute une habitante, également sollicitée dans la vidéo de TF1 ci-dessus.

Ils sont dans la peur et l'inquiétude face à cette recrudescence de trafiquants, qui ne sont pas issus du quartier. Certains viennent tout droit de Marseille, en pleine opération "Place nette XXL", trouvant dans cette petite ville matière à effectuer leur business. "Ici, c'est tranquille", admet un dealer, interrogé par le JT de TF1. "Marseille, c'est le bordel", dit-il.

"On a des trafics et des mafias qui arrivent"

La mairie de Port-de-Bouc craint que les opérations "Place nette" menées à Marseille ne délogent les dealers vers les villes moyennes aux alentours, comme la sienne : "On est une des bases-arrière" de la ville, martèle Laurent Belsosa, maire (PCF) de la commune qui a adressé un courrier au Premier Ministre pour l'alerter sur la situation de sa ville. "On a des trafics et des mafias qui arrivent. Il faut regarder autour de Marseille tout ce qu'il se passe et nous voulons aussi être intégrés dans les dispositifs", ajoute-t-il en référence aux récentes opérations. Il réclame "une police perenne, à l'année". Et, conséquence inéluctable, les commerces de la ville ferment les uns après les autres.

Pour lutter contre le trafic, plusieurs opérations "Place nette" ont ciblé des villes moyennes autour de Marseille ces derniers jours, comme Gardanne ou Châteaurenard.