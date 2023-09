VIDÉO - "Ça me tient à cœur d'aider la maman" : tout un village mobilisé pour retrouver Lina, disparue depuis samedi

Il n’y a aucun indice, mais surtout aucune trace de Lina. Champs, sentiers escarpés, talus, des centaines de volontaires encadrés par la gendarmerie et la sécurité civile ont arpenté la zone pendant plusieurs heures mardi, mais en vain. "Ça me tient à cœur d'aider la maman. Je vois la détresse qu'elle a, je me mets à sa place", lance une volontaire, très émue.

Un hélicoptère équipé de caméra thermique a survolé la forêt où la trace de la jeune fille a été perdue. C’est un trajet de trois kilomètres à travers les bois qu’elle effectuait régulièrement pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. C’est sur cette même route que Jean-Marc Chipon, ancien maire de Plaine, l’a aperçue le samedi 23 septembre dernier. Il est l’un des derniers à l’avoir vue. "Je l'ai vu de face. À mon retour, 5-10 minutes plus tard, elle n'était plus en bord de route. J'ai eu la réflexion de me dire 'tiens, c'est une jeune fille qui marche vite'. Allez savoir si quelqu'un l'a prise en stop ou autre chose mais je ne me suis pas posé la question", explique-t-il à notre micro.