Plateforme Vinted : comment des cybercriminels ont-ils pu pirater des centaines de comptes ?

Un coup de massue. Des centaines d'utilisateurs du site Vinted ont vu leur compte piraté par des cybercriminels. Leurs portemonnaies numériques, contenant parfois jusqu'à plusieurs centaines d'euros, ont été vidés. Certains coordonnés bancaires ont également été volés. Depuis plusieurs jours, leurs messages d'alerte et de colère se multiplient sur les réseaux sociaux. "Mon compte a été piraté, la cagnotte et les coordonnées bancaires ont été modifiées", écrit par exemple une internaute.

Très suivie sur les réseaux sociaux, Marianne Leleu a été la première à lancer l'alerte. Sur son compte "Les pépites de Vinted", elle a reçu de nombreux témoignages d'utilisateurs. "Au minimum, c'était une somme de 100 euros, et jusqu'à la plus haute dans les 900 euros. Donc c'est quand même des sommes très importantes. Il y a aussi des membres concernés d'Espagne et d'Italie", explique-t-elle dans la vidéo en tête de cet article.