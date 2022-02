VIDÉO - Plongée au cœur du plus grand dépôt de munitions de l’armée française

C'est le plus gros dépôt de munitions de l'armée française. Située à 200 kilomètres de Paris, la réserve stocke des cartouches de pistolet jusqu'aux missiles, roquettes, voire bombes. Un site ultra-sécurisé et sensible, jusqu’ici, jamais ouvert à des journalistes. "Vous êtes sur un site qui fait 900 hectares et on a plusieurs dizaines de milliers de tonnes de munitions", détaille le lieutenant-colonel David Perez.