Plus 20 morts dans des règlements de comptes : que se passe-t-il à Marseille ?

Samedi, quelques rues plus loin, c'est un homme de 21 ans qui a été tué par deux hommes à scooter qui lui ont tiré dessus à 17 reprises avec une kalachnikov. "J'étais à la maison, je regardais la télé tranquillement et tout d'un coup, j'ai entendu des coups de feu, j'ai rien compris. Je me suis mis à la fenêtre, j'ai vu le jeune par terre, il avait l'âge de mon neveu", témoigne un riverain. L'attaque a également fait deux blessés légers qui étaient attablés en terrasse, avait précisé à l'AFP une source policière. Ils ont reçu pour l'un une balle, pour l'autre un éclat.

Désormais, l'âge des victimes inquiète dans les rangs de la police qui constate que de nombreux quartiers sont touchés par ces assassinats liés au trafic de drogue. "C'est des délinquants qui sont souvent très jeunes, qui sont de plus en plus jeunes, qui se disent : 'On va gagner de l'argent facilement' certes, mais avec une espérance de vie qui est quand même beaucoup plus faible parce qu'on peut voir que les personnes qui sont tuées ont souvent entre 20 et 30 ans", souligne Rudy Manna, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police nationale.