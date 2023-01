Pneus, bateaux... 100.000 euros de préjudice après des actes de vandalisme en Gironde

Rien ne l’arrête, pas même les caméras de surveillance braquées sur lui. Imperturbable, un homme crève un à un chacun des pneus sur son passage pendant trois heures, d’un bout à l’autre d'une zone artisanale à Andernos-les-Bains (Gironde), comme le montre le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article. Marie Lemarié, une des victimes de cet acte de vandalisme, témoigne être "déçue", et ajoute : "Aujourd'hui, on a plus confiance de savoir si on peut dormir sur nos deux oreilles la nuit. C'est compliqué".

Un garage où nos journalistes se sont rendus en a fait les frais : sur son parking, une centaine de pneus crevés. Le montant du préjudice est de 7000 à 8000 euros, à leur charge. Avec, encore ce lundi 16 janvier au matin, des voitures à réparer à la chaîne. "Je n'ai pas pu prêter de véhicule à cause du manque de véhicules de prêt parce que j'en ai beaucoup qui ont été crevés aussi", détaille Dimitri, le garagiste.