VIDÉO - Poignardé en tentant d'arrêter un rodéo urbain à Brest : le militaire témoigne

Son visage porte encore les stigmates d’un déchaînement de violence. Ce dimanche 16 avril, en fin d’après-midi, Sylvain ne supporte plus le bruit causé par un jeune motard, paradant juste sous ses fenêtres. "Ça me prend la tête. Il faut dire ce qui est. Et là, je suis sorti et je lui ai dit d’arrêter et tout. Ça ne lui a pas plu. Il est reparti, et là, il est revenu avec une vingtaine de jeunes avec battes de baseball, couteaux, lacrymo… ", raconte-t-il dans le reportage du JT de 20H à retrouver en tête de cet article.