"La police n'est pas au-dessus des lois" : le message de Laurent Nuñez à ses effectifs

Le préfet de police a également rappelé à ses troupes les devoirs qui sont les leurs. "Comme vous, je ne conçois pas que nous ne répondions pas collectivement présents pour protéger, chaque jour et chaque nuit, les habitants de l'agglomération", a-t-il écrit, en référence aux arrêts maladie. "C'est dans cet esprit que j'appelle chacune et chacun d'entre vous à mesurer le tort qu'il ferait s'il s'aventurait à délaisser le service des autres, fondement du respect et de l'admiration que l'immense majorité de nos concitoyens vous porte", a-t-il insisté. "Je sais pouvoir compter sur vous, comme vous pouvez compter sur moi."