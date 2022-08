Police : des refus d'obtempérer de plus en plus violents

Les refus d'obtempérer ont augmenté ces dernières années. Si plus de 19 000 faits ont été recensés en 2009, le chiffre a atteint plus de 26 000 en 2021. Ce qui s'est passé dans l'Essonne le 4 août 2022 illustre bien ce phénomène qui gagne du terrain. Les conducteurs souhaitant se soustraire au contrôle encourent une peine maximum d'un an de pression, 7 700 euros d'amende et un retrait de six points sur le permis de conduire.