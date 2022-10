Police : malaise à la PJ de Marseille

Mais le patron de la police judiciaire de la zone sud a été démis de ses fonctions vendredi. Pour cause, Éric Arella recevait jeudi le grand patron de la Police française, Frédéric Veaux. L'accueil est est plus que glacial. Les officiers de la PJ croisent les bras, en signe de protestation contre la réforme en cours de la Police nationale. Et ils le lui ont fait savoir. L'image a fait même le tour des réseaux sociaux. En guise de solidarité, de nombreux commissariats ont manifesté aujourd'hui.