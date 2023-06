Après l’attaque d’Annecy, le "héros au sac à dos" visé par des théories complotistes

En quelques heures, Henri d’Anselme est passé de parfait anonyme à héros national. Après l’attaque au couteau qui s’est déroulée à Annecy le jeudi 8 juin, et qui a fait six victimes, dont quatre jeunes enfants, cet étudiant en philosophie a fait l’objet d’une large couverture médiatique. Plusieurs portraits élogieux lui ont également été consacrés. Et pour cause : ce dernier a tenté de stopper l’assaillant présumé en le pourchassant avec les seuls moyens à sa disposition : ses deux sacs à dos, qui l’accompagnaient durant son périple religieux pour découvrir les cathédrales de France. Les images de cette course-poursuite ont très vite circulé sur les réseaux sociaux.